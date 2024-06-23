В Дагестане при нападении боевиков шесть правоохранителей убиты, 12 ранены

Вооруженное нападение произошло в Дербенте и Махачкале в воскресенье, 23 июня.

В Дагестане при нападении боевиков шесть правоохранителей убиты, 12 ранены. Об этом сообщило РИА Новости.

Как пишет агентство, в Махачкале и Дербенте ввели режим контртеррористической операции. Идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших.

По информации МВД Дагестана, двое боевиков ликвидированы.

Кроме того, отмечается, что в Дербенте и Махачкале возобновилась перестрелка.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Дербенте напали на церковь и синагогу. Священнику перерезали горло. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС. Сообщалось, что неизвестные расстреляли охранника.

Помимо этого, стало известно, что в Махачкале ликвидировали четырех боевиков.