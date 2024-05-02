Рыбновскому стрелку снова продлили содержание в СИЗО

Сам Глебов осознает, что совершил ошибку, о которой жалеет. Он также просил отправить его под домашний арест.

В четверг, 2 мая, Советский районный суд продлил содержание в СИЗО рыбновскому стрелку Александру Глебову. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

Прокуратура и следственный комитет просили оставить Глебова в СИЗО еще на три месяца. Как отметили представители ведомств, доказательства в совершенном преступлении собраны, однако до августа им нужно получить еще одну экспертизу и дать оценку действиям обвиняемого.

Защитник же просил смягчить меру пресечения и отправить Глебова под домашний арест в недавно купленную двухкомнатную квартиру в Рязани.

Судья выяснил, что в этой квартире на данный момент уже проживают жена обвиняемого и двое детей.

Истцы высказались против, так как Глебов может воздействовать на свидетелей, сбежать, уничтожить доказательства или воспрепятствовать следствию.

Сам Глебов осознает, что совершил ошибку, о которой жалеет. Он также просил отправить его под домашний арест.

«Выводы следствия о том, что могу скрыться, неверны, так как я привязан к своей семье. Я продолжаю содействовать расследованию и продолжу это делать. Воздействовать на свидетелей я не могу, так как большую часть их не знаю. До конца расследования могу находиться под домашним арестом в квартире в Рязани», — отметил Глебов.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и прокурора и продлил содержание в СИЗО до 6 августа.

Напомним, в декабре в селе Высокое произошла перестрелка. В ходе нее погиб полицейский из Вологды. Сначала стрелявшего отправили в СИЗО до 5 февраля. А позже рязанский суд продлил содержание под стражей до 6 мая.