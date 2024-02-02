Рыбновскому стрелку продлили содержание в СИЗО

На три месяца.

В пятницу, 2 февраля, Советский районный суд продлил содержание в СИЗО рыбновскому стрелку Александру Глебову. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Следственный комитет просит оставить Глебова в СИЗО на три месяца до 6 мая. До этого срока они допросят свидетелей, получат окончательно все экспертизы и завершат расследование по уголовному делу.

Защитник же просит смягчить меру пресечения и отправить Глебова под домашний арест. Однако истцы против, так как он может воздействовать на свидетеля, сбежать, уничтожить доказательства или воспрепятствовать следствию.

Глебов в свою защиту отметил, что если бы вологодские сотрудники пять минут спокойно с ним поговорили, а не ломали бы сразу дверь, он бы пустил их.

«Совершил ошибку с горяча, надоели многотысячные доносы на меня. Поэтому и сбежал в Рязанскую область. Она же [бывшая жена, — прим. ред.] сумасшедшая, у нее диагноз есть… Думал, что вологодские сотрудники хотели арестовать меня, делали все агрессивно и напористо. Поэтому, к сожалению, произошла трагедия. Сейчас помогают следствию, даю показания. Бежать мне некуда, да и браслет покажет», — сообщил судье Глебов.

Судья удовлетворил ходатайство следователя и продлил содержание в СИЗО до 6 мая.

Напомним, 6 декабря в селе Высокое произошла перестрелка. В ходе нее погиб полицейский из Вологды. Стрелявшего отправили в СИЗО до 5 февраля.