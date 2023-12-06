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В МВД пообещали помочь семье полицейского, погибшего в перестрелке в Рыбновском районе
Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в Череповце. В органах внутренних дел работал с июля 2018 года.

В МВД пообещали помочь семье полицейского, погибшего в перестрелке в Рыбновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Там рассказали, что оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в Череповце. В органах внутренних дел работал с июля 2018 года.

Розанов погиб во время перестрелки в Рыбновском районе.

«Руководство и личный состав Управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг. Семье сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — отметили в сообщении.