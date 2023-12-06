В перестрелке в Рыбновском районе погиб полицейский из Вологды

В перестрелке в Рыбновском районе погиб полицейский из Вологды. Об этом пише ТАСС.

По данным издания, убитый полицейский был в командировке.

Перестрелка произошла в среду, 6 декабря, в селе Веселово. Полицейские приехали с обыском к мужчине, недавно переехавшего из Вологды, но он открыл огонь. Один из оперативников погиб.

Стрелка задержали и увезли на допрос. Позже стало известно, почему к стрелку из Рыбновского района приезжала полиция

По данному факту возбуждено уголовное дело.