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Рыбновскому стрелку избрали меру пресечения

В понедельник, 11 декабря, в Советском районном суде рыбновского стрелка Александра Глебова отправили в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Адвокат Глебова просил отправить его под домашний арест и заявил, что подозреваемый не пытался сбежать при задержании.

На заседание пришла жена Александра Глебова Анна, которая заявила, что готова содержать мужа, если его отправят под домашний арест.

Прокуратура и следственный комитет возразили о содержании дома, так как Анна Глебова проходит свидетелем, дом является местом преступления и детям, проживающим с ними, не будет возможности обучаться без интернета.

Прокуратура просила отправить Глебова в СИЗО на 2 месяца, до 5 февраля.

Судья отклонил ходатайство о домашнем аресте со стороны защиты Глебова и отправил его в СИЗО до 5 февраля.

Напомним, стрельба произошла в среду, 6 декабря. Был убит полицейский из Вологодской области Максим Розанов.