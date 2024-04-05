В минприроды назвали причину поздней обработки рязанских лесов от шелкопряда

Она пройдет в конце мая 2024 года.

В министерстве природопользования Рязанской области рассказали РЗН. Инфо, почему рязанские леса обработают от шелкопряда в конце мая 2024 года.

По информации минприроды, весеннее развитие яиц непарного шелкопряда начинается при температуре выше шести градусов тепла. Выход гусениц из яиц обычно совпадает с распусканием почек дуба. Как отметили в министерстве, максимальный эффект от применения биологического препарата достигается при обработке именно против гусениц вредителя.

«Борьба с непарным шелкопрядом будет проводиться в период распустившихся листьев на деревьях, так как биологический препарат кишечного действия. Среднесуточная оптимальная температура днем для биопестицидов — от 18 до 30 градусов тепла. Обработка насаждений малоэффективна при температуре воздуха ниже 13 градусов, во время дождя или обильной росы», — рассказали в ведомстве.

Источниками распространения шелкопряда в минприроды Рязанской области назвали земли лесфонда, заросшие деревьями сельхозназначения, леса на территории охраняемых природных территорий федерального значения и военных лесничеств. Как отметили в ведомстве, на землях, не относящихся к лесфонду, обработку от шелкопряда должны сделать собственники участков.

Напомним, 2 апреля на улице Черновицкой в Рязани засняли личинки шелкопряда. Ранее в рязанском минприроды рассказали РЗН. Инфо, как будут бороться с непарным шелкопрядом в 2024 году. В качестве инсектицида планировали применять биологический препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var Kurstaki или аналогичный биологический препарат, разрешенный к применению на территории Российской Федерации. В конце марта Экологический рязанский альянс назвал предстоящую борьбу с шелкопрядом в регионе «смешной».