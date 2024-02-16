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В рязанском минприроды рассказали, как будут бороться с шелкопрядом
Как отметили в ведомстве, в филиале ФБУ «Рослесзащита» рекомендовали провести обработку практически 28 288,4 гектара леса. Но с учетом ограничений в законодательстве обработку против непарного шелкопряда запланировали на пяти тысячах 613 гектарах Рязанской области в Рыбновском, Рязанском и Спасском районах.

В рязанском минприроды рассказали РЗН. Инфо, как будут бороться с непарным шелкопрядом в 2024 году.

Как отметили в ведомстве, в филиале ФБУ «Рослесзащита» рекомендовали провести обработку практически 28 288,4 гектара леса. Но с учетом ограничений в законодательстве обработку против непарного шелкопряда запланировали на пяти тысячах 613 гектарах Рязанской области в Рыбновском, Рязанском и Спасском районах.

«Борьба с вредителем леса „непарный шелкопряд“ будет проводиться с применением биологического препарата наземным способом в насаждениях Клепиковского, Криушинского, Солотчинского, Спасского, Тумского лесничеств», — отметили в минприроды.

По словам министерства, наземную обработку запланировали на конец мая — начало июня 2024 года. На мероприятия предусмотрено 12 миллионов рублей из федерального бюджета.

Напомним, в ноябре редакция РЗН. Инфо обсудила методы борьбы с шелкопрядом с рязанскими экоактивистами после нашествия вредителей летом 2023 года. Те нашли естественный способ борьбы с вредителями: создать лабораторию по выращиванию мошек, которые едят яйца шелкопряда, так называемые Ooencyrtus kuvanae. Яйцееды уничтожают до 70-80% кладок. Экоактивисты настаивали на том, что после появления гусениц леса необходимо обработать веществом «Вирин-НШ».

Позже в минприроды сообщили редакции, что в качестве инсектицида планируется применять биологический препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var Kurstaki или аналогичный биологический препарат, разрешенный к применению на территории Российской Федерации.