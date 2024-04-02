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На улице Черновицкой в Рязани засняли личинки шелкопряда
Ранее в рязанском минприроды рассказали, как будут бороться с шелкопрядом. После этого рязанский экологический альянс назвал предстоящую борьбу с шелкопрядом в регионе «смешной».

На улице Черновицкой в Рязани засняли личинки шелкопряда. Фото опубликовали в Telegram-канале Rzn Life.

«Помните, что творилось в прошлом году? Нашествие бабочек-вредителей! Даже страшно представить, что будет на днях! Наше правительство ничего не предприняло в том году, когда они откладывали потомство! Сегодня будет страшнее… Это снимки с улиц Черновицкой и Островского. И я уверена, что такое абсолютно везде», — подписала рязанка.

Ранее в рязанском минприроды рассказали, как будут бороться с шелкопрядом. После этого рязанский экологический альянс назвал предстоящую борьбу с шелкопрядом в регионе «смешной».