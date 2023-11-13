В минприроды рассказали о плане борьбы с непарным шелкопрядом в Рязанской области

В минприроды рассказали РЗН. Инфо о плане борьбы с непарным шелкопрядом в Рязанской области.
Как отметили в ведомстве, сейчас они уточняют площадь лесов для последующей обработки от непарного шелкопряда в 2024 году. Обработку планируют провести наземным способом.
«В качестве инсектицида планируется применять биологический препарат с действующим веществом Bacillus thuringiensis, var Kurstaki или аналогичный биологический препарат, разрешенный к применению на территории Российской Федерации», — рассказали в рязанском минприроды.
Помимо этого, минприроды направили письма в Национальный парк «Мещерский», Окский государственный заповедник, главам администраций муниципальных образований, а также в военное лесничество. В письмах они рассказали о необходимости донесения информации о методах борьбы с непарным шелкопрядом до собственников земель, которые не относятся к лесному фонду.
Напомним, ранее редакция РЗН. Инфо обсудила методы борьбы с шелкопрядом с рязанскими экоактивистами.
Справка:
Bacillus thuringiensis, var kurstaki представляет собой группу бактерий, используемых в качестве агентов биологической борьбы с чешуекрылыми.