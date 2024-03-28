Рязанский экологический альянс назвал предстоящую борьбу с шелкопрядом в регионе «смешной»

По мнению экологов, нужно использовать авиацию.

Рязанский экологический альянс назвал предстоящую борьбу с шелкопрядом в регионе «смешной». Соответствующий пост появился в официальном группе ЭРА.

Ранее стало известно, что рязанское Министерство природопользования выделит почти 12 млн рублей на борьбу с вредителем.

Отмечается, что работы проведут только в пяти лесничествах и наземным способом. Это Клепиковский, Криушинский, Солотчинский, Спасский и Тумский районы.

По данным альянса, площадь обработки заявлена в 5 613 га. Это 56 квадратных километров.

«Как вы думаете, какой будет результат? Опрыскать биологическим препаратом „лепидоцид“ такую площадь, учитывая объёмы прошлогоднего нашествия шелкопряда. Ну это просто смешно», — отметили в посте.

Экологи сообщают, что по официальным данным площадь поражения в прошлом году составила чуть больше 94 000 га и это только на землях гослесфонда.

По их мнению, нужно использовать авиацию.