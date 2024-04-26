Рязанский омбудсмен рассказала о нерешенном вопросе со строительством школы в Агро-Пустыни

Епихина отметила, что родители учеников постоянно обращаются к ней с вопросами о школе. Однако пока дети вынуждены ездить на учебу в другие населенные пункты.

В пятницу, 26 апреля, на заседании облдумы в ходе отчета рязанский Уполномоченный по правам человека Наталья Епихина рассказала о нерешенном вопросе со строительством школы в Агро-Пустыни.

Епихина отметила, что родители учеников постоянно обращаются к ней с вопросами о школе. Однако пока дети вынуждены ездить на учебу в другие населенные пункты.

«Пока вопрос со строительством новой школы в селе не решен. Знаю, что выделен участок, но пока на этом всем остановилось. Родители бьют тревогу. Хотя всего в 15 километрах от Рязани находится Агро-Пустынь», — добавила Епихина.

Напомним, в 2021 году в Агро-Пустыни сгорела школа. Летом 2022 года жители собрали заявления с просьбой построить школу вместо сгоревшей. В 2022 году мэрия Рязанского района сообщала, что участок под строительство школы готов. В 2023 году начали разрабатывать проектно-сметную документацию.