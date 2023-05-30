На проектную документацию строительства школы под Рязанью выделили 2,8 миллиона рублей

На разработку проектно-сметной документации по строительству школы на 120 мест в селе Агро-Пустыни Рязанского района выделили 2,8 миллиона рублей.

На разработку проектно-сметной документации по строительству школы на 120 мест в селе Агро-Пустыни Рязанского района выделили 2,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление капстроительства Рязанского района выделило 2 млн 800 тысяч рублей. Подрядчик должен разместить на территории участка школы зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и хозяйственную. Кроме того, предусмотреть в документации благоустройство территории с установкой ограждения и видеонаблюдения, парковочные места и универсальный стадион.

А также разместить в здание следующие помещения:

Учебные кабинеты для начальных классов с 1-4;

Учебные кабинеты для старших классов с 5-11 (русского языка, литературы, иностранных языков, истории, математики, информатики, пения и музыки, кабинет ИЗО, кабинет географии с лаборантской; кабинет черчения с лаборантской; кабинеты психолога и логопеда; кабинет ОБЖ с инвентарной; лаборатория физики с лаборантской; лаборатория химии с лаборантской; лаборатория биологии с лаборантской; комбинированная мастерская для мальчиков с комнатой мастера и инструментальной; кабинет обслуживающих видов труда для девочек);

Спортивный зал с комнатой инструктора, раздевальными, душевыми, санузлами и снарядной;

Актовый зал;

Рекреации и холлы;

Комнату общественных организаций;

Библиотеку (читальный зал с книгохранилищем);

Музей;

Медкабинеты (врача педиатра и стоматолога);

Учительскую и кабинеты для работников;

Игровую для группы продленного дня;

Санузлы для учителей и учащихся;

Вестибюль с гардеробом;

Столовую и несколько техпомещений.

Проектно-сметную документацию планируют выполнить до 20 ноября 2023 года. Срок строительства самой школы запланировано на 2024-2025 годы.

Напомним, в 2021 году в Агро-Пустыни сгорела школа. Летом 2022 года жители собрали заявления с просьбой построить школу вместо сгоревшей. В 2022 году мэрия Рязанского района сообщала, что участок под строительство школы готов и в 2023 году начнут разрабатывать проектно-сметную документацию.