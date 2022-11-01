В Агро-Пустыни в 2023—2024 годах начнут строительство детского сада

Об этом в Telegram-канале Павла Малкова в комментариях сообщила администрация Рязанского района.

В селе Агро-Пустынь в 2023—2024 годах начнут строительство детского сада. Об этом в Telegram-канале Павла Малкова в комментариях сообщила администрация Рязанского района.

Жительница Агро-Пустыни уточнила у губернатора области, когда построят школу и детский сад. Администрация Рязанского района ответила, что подвижки в решении этих вопросов уже есть.

«Так, до конца года намерены разработать проектно-сметную документацию на строительство детского сада. Как только она будет готова, направим заявку на получении субсидии. Начать строительство сада планируем в 2023—2024 годах», — говорится в сообщении.

Также мэрия Рязанского района отметила, что участок для строительства школы уже готов и в 2023 году начнут разрабатывать проектно-сметную документацию.

Напомним, летом 2022 года жители Агро-Пустыни собрали заявления с просьбой построить школу вместо сгоревшей и детский сад. Пожар в школе произошел 4 ноября 2021 года. Здание полностью сгорело.