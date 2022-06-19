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Жители Агро-Пустыни собрали заявления с просьбой построить школу вместо сгоревшей
Жители села Агро-Пустынь в Рязанском районе жалуются на то, что после пожара в школе их дети лишились нормального учебного процесса и вынуждены ездить в соседние населенные пункты. Об этом сообщается в соцсетях.

Жители села Агро-Пустынь в Рязанском районе жалуются на то, что после пожара в школе их дети лишились нормального учебного процесса и вынуждены ездить в соседние населенные пункты. Об этом сообщается в соцсетях.

Активисты собрали заявления с подписями жителей, так как более 180 детей не имеют возможности посещать в селе школу и детский сад.

«В Агро-Пустыни нет ни клуба, ни детсада, ни библиотеки, теперь и школы. Даже выборы негде провести. Село за последние годы выросло в четыре раза. Чиновники бездействуют. Дети скитаются по школам Полян, Солотчи, Рязани. Школа в Полянах переполнена, классов не хватает, учатся в две смены. К кому еще обратиться, чтоб в Агро-Пустыни построили полноценную школу? На фото наши „достопримечательности“: школа и клуб. Ждем в гости Малкова», — сообщается в посте.

Напомним, пожар в школе произошел 4 ноября 2021 года. Здание полностью сгорело. Прокуратура установила, что в момент ЧП сторожа школы не было на рабочем месте.