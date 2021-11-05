Под Рязанью сгорела школа

С открытым огнем боролись семь пожарных расчетов. На месте работала судебно-экспертная лаборатория МЧС

Под Рязанью в поселке Агро-Пустынь сгорела двухъэтажная школа. О ЧП редакции сообщили очевидцы. По их словам, первые расчеты приехали на место в пятницу, 5 ноября, в 00:20. Как рассказали очевидцы, школа сгорела полностью.

С открытым огнем боролись семь пожарных расчетов. На месте работала судебно-экспертная лаборатория МЧС.

К 2:30 спасателем удалось локализовать пожар. Однако сотрудники МЧС продолжают работать.

Из открытых источников известно, что школа в Агро-Пустыни начальная.

Официальной информации о происшествии и о пострадавших нет.