Росприроднадзор рассказал о качестве воды в реке Листвянка после утечки топлива

Как отметили в Росприроднадзоре, специалисты взяли пробы в реке выше и ниже места попадания талых вод для того, чтобы понять, изменилось ли качество воды.

Росприроднадзор рассказал о качестве воды в реке Листвянка после утечки топлива. Об этом они сообщили редакции РЗН. инфо.

Как отметили в Росприроднадзоре, специалисты взяли пробы в реке выше и ниже места попадания талых вод для того, чтобы понять, изменилось ли качество воды.

«По результатам полученных анализов отобранных проб ухудшения качества природной воды в реке Листвянка ниже места попадания талых вод — не зафиксировано. Таким образом, причинения вреда реке не установлено», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Росприроднадзор направил предостережение «Транснефти — Верхняя Волга» о недопустимости нарушений охраны водных объектов.

Напомним, рязанцы сообщили об утечке нефтепродуктов в реку Листвянка. В «Транснефти» прокомментировали попадание дизельного топлива в реку. Рязанская природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов. Росприроднадзор заявил, что нефтепродукты при утечке не попали в реку.