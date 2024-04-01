В «Транснефти» прокомментировали попадание дизельного топлива в рязанскую реку Листвянка. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что в пятницу, 29 марта, в Рязанском районе обнаружили в 50 метрах от нефтепровода пятно дизельного топлива.
Установлено, что произошла незаконная врезка в МНПП. Объем выхода нефтепродукта уточняется.
Бригады аварийной службы Рязанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» локализовали выход топлива.
Для предотвращения распространения продукта в реке Листвянка сделали боновые заграждения. Специалисты собирают и вывозят загрязненный грунт и снег. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Осуществляется постоянный экологический мониторинг.
Напомним, ранее рязанцы сообщили об утечке нефтепродуктов в реку Листвянка.