В «Транснефти» прокомментировали попадание дизельного топлива в рязанскую реку Листвянка

Установлено, что произошла незаконная врезка в нефтепровод.

В «Транснефти» прокомментировали попадание дизельного топлива в рязанскую реку Листвянка. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в пятницу, 29 марта, в Рязанском районе обнаружили в 50 метрах от нефтепровода пятно дизельного топлива.

Установлено, что произошла незаконная врезка в МНПП. Объем выхода нефтепродукта уточняется.

Бригады аварийной службы Рязанского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Верхняя Волга» локализовали выход топлива.

Для предотвращения распространения продукта в реке Листвянка сделали боновые заграждения. Специалисты собирают и вывозят загрязненный грунт и снег. Угрозы жизни и здоровью населения нет. Осуществляется постоянный экологический мониторинг.

Напомним, ранее рязанцы сообщили об утечке нефтепродуктов в реку Листвянка.