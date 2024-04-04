Росприроднадзор заявил, что нефтепродукты при утечке не попали в реку Листвянка

Как отметили в ведомстве, при визуальном осмотре они обнаружили, что в районе поселка Листвянка произошло попадание нефтепродуктов в естественное понижение рельефа местности, куда стекают талые воды с полей.

Росприроднадзор заявил, что нефтепродукты при утечке не попали в реку Листвянка. Об этом они сообщили редакции РЗН. инфо.

Как отметили в ведомстве, при визуальном осмотре они обнаружили, что в районе поселка Листвянка произошло попадание нефтепродуктов в естественное понижение рельефа местности, куда стекают талые воды с полей.

«Далее талые воды попадают в реку Листвянка. Сброс нефтепродуктов произошел из несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод. Сотрудниками АО „Транснефть-Верхняя Волга“ были установлены боновые заграждения у мест скопления нефтепродуктов. Следов попадания нефтепродуктов в реку Листвянку не установлено», — подчеркнули в Росприроднадзоре.

Также в ведомстве сообщили, что специалистами филиала ЦЛАТИ по Рязанской области были отобраны пробы природной воды в естественном понижении рельефа местности, а также в реке Листвянке. Результаты будут позже.

Кроме того, в ведомстве добавили, что «Транснефть» восстановит нарушенные компоненты окружающей среды.

Напомним, ранее рязанцы сообщили об утечке нефтепродуктов в реку Листвянка. В «Транснефти» прокомментировали попадание дизельного топлива в реку. Рязанская природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов.