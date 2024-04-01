Под Рязанью произошла утечка нефтепродуктов в реку Листвянка

Как отметил собеседник РЗН. инфо, это случилось еще 28-29 марта.

Между селами Глебово и Льгово произошла утечка нефтепродуктов в реку Листвянка. Об этом РЗН. инфо сообщил очевидец.

Как отметил рязанец, утечка нефтепродуктов произошла еще 28-29 марта.

«Все выходные на месте присутствуют сотрудники МЧС, которые разложили боновые заграждения и генератор для сбора нефтепродуктов. На воде агрегат сбора поверхностей. Уже какой день бензиновые разводы продолжают течь», — отметил рязанец.

Кроме того, мужчина сообщил, что на место приезжал сотрудник нефтяной компании.

«Он рассказал, что якобы проходят учения, а нефтепродукт на воде разлит для правдоподобности», — добавил рязанец.