Природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в Листвянке
Уточняется, что авария случилась из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.
Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в Листвянке. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
По информации ведомства, разлив нефтепродуктов случился из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.
Специалисты обследовали место аварии, организовали проведение необходимых исследований проб воды и почвы в месте загрязнения, уточнили в пресс-службе прокуратуры.