Природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в Листвянке

Уточняется, что авария случилась из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов в Листвянке. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По информации ведомства, разлив нефтепродуктов случился из-за несанкционированной врезки в нефтепровод.

Специалисты обследовали место аварии, организовали проведение необходимых исследований проб воды и почвы в месте загрязнения, уточнили в пресс-службе прокуратуры.