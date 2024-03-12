Новости Рязани за 12 марта 2024 год

В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка

Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

В Рязани пропала 71-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в группе ПСО «ЛизаАлерт». Отмечается, что местонахождение Людмилы Саликовой (Барыкиной) неизвестно с 12 марта. Она имеет рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза. Людмила была одета в черное пальто с меховым воротником, синие джинсы, черные сапоги. Поисковики просят сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.

Жители Ростовской области сообщили о звуках стрельбы и взрывов в небе

Жители Ростовской области сообщили о звуках стрельбы и взрывов в небе. Об этом пишет RT. По данным издания, звуки взрывов и стрельбы слышны в Волгодонске. Отмечается, что в окрестностях города расположена Ростовская АЭС. Предположительно, в городе работает ПВО.

Во время атаки ВСУ в Белгородской области пострадали 10 мирных жителей

Также в результате атак ВСУ погиб участник территориальной самообороны.

Во время атаки ВСУ в Белгородской области пострадали 10 мирных жителей. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, десять мирных жителей получили ранения, 6 из них находятся в больницах. Также в результате атак ВСУ погиб участник территориальной самообороны. Ранее в Минобороны РФ рассказали, что при попытке вторжения на границу России ВСУ потеряли 234 боевика.

В США заявили, что не планируют отправлять своих военных на Украину

Также стало известно, что в новый пакет помощи Киеву войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, снаряды калибра 155 мм.

В США заявили, что не планируют отправлять своих военных на Украину. Об этом рассказал советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, его цитирует ТАСС. Также Салливан рассказал, что в новый пакет помощи Киеву войдут ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО, снаряды калибра 155 мм. Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

В Рязани объявили режим «черного неба»

Его объявили до утра 13 марта.

В Рязани объявили режим «черного неба». Об этом сообщает портал Gismeteo. По данным синоптиков, с вечера 12 марта до утра 13 марта над областями Центральной России расположится центр антициклона. Его влияние обусловит слабый ветер и формирование температурной инверсии. Отмечается, что в это время погода будет способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Поэтому в Москве, городах Московской области, Калуге и Рязани возможен кратковременный рост концентраций загрязняющих веществ.

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП

По словам очевидца, авария случилась около ТЦ «Барс», после железнодорожного моста.

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани». По словам очевидца, авария случилась около ТЦ «Барс», после железнодорожного моста. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки.

В Рязанской области завели уголовное дело на врача

По данным следствия, врач-терапевт внес ложные данные о диспансеризации шести граждан в 2023 году. Отмечается, что медик делал это ради получения премии.

В Касимове на врача-терапевта завели уголовное дело за ложные данные о диспансеризации пациентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным следствия, врач-терапевт внес ложные данные о диспансеризации шести граждан в 2023 году. Отмечается, что медик делал это ради получения премии. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

На платформе 203-й километр в Рязани поезд насмерть сбил женщину

Инцидент случился днем во вторник, 12 марта. 62-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

На платформе 203-й километр в Рязани поезд насмерть сбил женщину. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник. Инцидент случился днем во вторник, 12 марта. 62-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

В Госавтоинспекции прокомментировали наезд на детей на пешеходном переходе в Рязани

В полиции рассказали, что по данному факту обращений не поступало. ДТП не зарегистрировано.

В Госавтоинспекции прокомментировали наезд на детей на пешеходном переходе в Рязани. Комментарий появился в официальном Telegram-канале ведомства. В полиции рассказали, что по данному факту обращений не поступало. ДТП не зарегистрировано. «Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения, если вы стали участниками, либо свидетелями ДТП, необходимо сообщить об этом по телефону 112. Сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметили в сообщении. Ранее появилась информация о том, что на пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола в Рязани сбили несколько детей

Минобороны: при попытке вторжения на границу России ВСУ потеряли 234 боевика

«Противник потерял 234 боевика, 7 танков, 3 БМП „Bradley“ производства США и 2 бронетранспортера», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что утром во вторник, 12 марта, украинские группы предприняли попытку вторжения на трех направлениях. Все атаки были отражены. «Противник потерял 234 боевика, 7 танков, 3 БМП „Bradley“ производства США и 2 бронетранспортера», — отметили в ведомстве. Нарушений государственной границы не допущено. Ранее в ФСБ прокомментировали попытки нарушения госграницы диверсантами.

В Брянской области мужчина подорвался на мине и погиб

В Брянской области мужчина подорвался на мине и погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Во вторник, 12 марта, в окрестностях поселка Уборки Климовского района местный житель вошел в запрещенную зону и подорвался на мине. Мужчина погиб. На месте происшествия работают оперативные службы.

Полицейские задержали рязанца, который шесть лет назад обманул воронежца на 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца, который шесть лет назад обманул воронежца на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Воронежской области. По данным полиции, в 2018 году у 48-летнего жителя Воронежа украли 600 тысяч рублей. Мужчина занимался грузоперевозками и хотел купить автоприцеп. Для этого он обратился к малознакомому мужчине, у которого покупал прицеп ранее, и передал ему 600 тысяч рублей. Прицеп предприниматель так и не получил, а его продавец перестал отвечать на его сообщения. Полицейские установили личность продавца, им оказался 49-летний житель Рязанской области, который покинул страну и долго проживал за рубежом. Когда он вернулся, его задержали. Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 6 лет тюрьмы.

В Рязанской области установили сроки весенней охоты на 2024 год

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2024 году в общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться министерством с 20 марта.

В Рязанской области установили сроки весенней охоты на 2024 год. Об этом сообщает региональное Минприродопользования. Весенняя охота на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком стартует: в южных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 13 по 22 апреля.

в северных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 20 по 29 апреля. Также с 1 по 30 апреля во всех муниципальных районах можно будет охотиться на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных уток. Отмечается, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2024 году в общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться министерством с 20 марта.

На пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола в Рязани сбили несколько детей

Инцидент произошел во вторник, 12 марта, около в 17:00 на перекрестке улиц Ленинского комсомола и 9-й линии.