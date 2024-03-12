Минобороны: при попытке вторжения на границу России ВСУ потеряли 234 боевика

«Противник потерял 234 боевика, 7 танков, 3 БМП „Bradley“ производства США и 2 бронетранспортера», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что утром во вторник, 12 марта, украинские группы предприняли попытку вторжения на трех направлениях. Все атаки были отражены.

«Противник потерял 234 боевика, 7 танков, 3 БМП „Bradley“ производства США и 2 бронетранспортера», — отметили в ведомстве.

Нарушений государственной границы не допущено.

Ранее в ФСБ прокомментировали попытки нарушения госграницы диверсантами.