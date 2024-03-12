Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
-1°
Срд, 13
-1°
Чтв, 14
ЦБ USD 90.88 0.25 13/03
ЦБ EUR 99.36 0.23 13/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
Вчера 13:27
1 827
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
4 673
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
6 256
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
6 981
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минобороны: при попытке вторжения на границу России ВСУ потеряли 234 боевика
«Противник потерял 234 боевика, 7 танков, 3 БМП „Bradley“ производства США и 2 бронетранспортера», — отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали, что утром во вторник, 12 марта, украинские группы предприняли попытку вторжения на трех направлениях. Все атаки были отражены.

«Противник потерял 234 боевика, 7 танков, 3 БМП „Bradley“ производства США и 2 бронетранспортера», — отметили в ведомстве.

Нарушений государственной границы не допущено.

Ранее в ФСБ прокомментировали попытки нарушения госграницы диверсантами.