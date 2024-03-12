ФСБ прокомментировала попытки проникновения диверсантов на российскую территорию

По информации ведомства, с 10 марта уничтожены свыше 100 представителей противника.

В ФСБ прокомментировали попытки нарушения госграницы диверсантами. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации ведомства, с 10 марта в Белгородской и Курской областях предотвратили несколько попыток нарушения границы. Уничтожены свыше 100 представителей противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 боевых бронированных машин, опорный пункт.

Также в ФСБ отметили, что нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается.

При этом в службе подчеркнули, что информация о прорыве украинских вооруженных формирований в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей не соответствует действительности.