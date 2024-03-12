На пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола в Рязани сбили несколько детей

Инцидент произошел во вторник, 12 марта, около в 17:00 на перекрестке улиц Ленинского комсомола и 9-й линии.

На пешеходном переходе на улице Ленинского Комсомола в Рязани сбили несколько детей. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам очевидца, инцидент произошел во вторник, 12 марта, около в 17:00 на перекрестке улиц Ленинского комсомола и 9-й линии.

«На детей совершил наезд автомобиль, они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — написала рязанка.