Reuters: США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов

В статье указано, что официальное объявление о выделении денег состоится во вторник, 12 марта.

США готовят новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. Об этом сообщает издание Reuters.

В статье указано, что официальное объявление о выделении денег состоится во вторник, 12 марта.

«Это первый подобный шаг за несколько месяцев», — подчеркнули в статье.

Отмечается, что ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что новый пакет военной помощи США при одобрении конгрессом обеспечит Киеву возможность «проникающих ударов по Крыму».