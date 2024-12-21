Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
Вск, 22
-2°
Пнд, 23
ЦБ USD 102.34 -1.08 21/12
ЦБ EUR 106.54 -1.42 21/12
Нал. USD 101.50 / 102.00 21/12 16:30
Нал. EUR 108.55 / 110.00 21/12 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
Вчера 11:56
1 537
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
7 815
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
21 562
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
21 645
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Татарстане ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС ввели в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА.

Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС ввели в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республики.

Как указано в публикации, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение.

Документ касается исключительно тех структур, которые занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется.

Напомним, в субботу, 21 декабря, ВСУ атаковали беспилотниками Казань. Всего зафиксировали восемь прилетов. Один из дронов пытался атаковать промпредприятие, шесть беспилотников ударили по жилым домам. Один БПЛА сбит над рекой. Пострадавших нет.

По данным Минобороны, беспилотники ВСУ атаковали Казань в три волны с разных направлений.

SHOT сообщил, что Украина ударила по домам дронами типа «Лютый». Видео можно посмотреть по ссылке.