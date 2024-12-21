В Татарстане ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС ввели в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА.

Режим чрезвычайной ситуации для органов власти и подразделений МЧС ввели в Татарстане для оперативной ликвидации последствий атаки БПЛА. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республики.

Как указано в публикации, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал соответствующее распоряжение.

Документ касается исключительно тех структур, которые занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА. На жителей республики документ не распространяется.

Напомним, в субботу, 21 декабря, ВСУ атаковали беспилотниками Казань. Всего зафиксировали восемь прилетов. Один из дронов пытался атаковать промпредприятие, шесть беспилотников ударили по жилым домам. Один БПЛА сбит над рекой. Пострадавших нет.

По данным Минобороны, беспилотники ВСУ атаковали Казань в три волны с разных направлений.

SHOT сообщил, что Украина ударила по домам дронами типа «Лютый». Видео можно посмотреть по ссылке.