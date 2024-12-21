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SHOT: ВСУ ударили по домам в Казани дронами типа «Лютый»
Дальность полета «Лютого» — 1000 километров, дрон может нести груз с боевой частью до 50 килограммов.

В субботу, 21 декабря, ВСУ ударили по домам в Казани дронами типа «Лютый». Об этом сообщил SHOT.

По данным Telegram-канала, два дрона ударили по элитной жилой высотке, начался пожар, третий БПЛА попал в верхушку ЖК «Манхэттен». Обломки четвертого упали на крышу пятиэтажки на одной из улиц города.

Как указано в посте, дальность полета «Лютого» — 1000 километров, дрон может нести груз с боевой частью до 50 килограммов.

Ранее стало известно, что удары пришлись по домам Советского, Кировского и Приволжского районов. Начался пожар. Момент атаки БПЛА попал на видео.

Позже стало известно, сколько дронов атаковали Казань. Минобороны прокомментировало атаку.