Стало известно, сколько дронов атаковали Казань

Восемь прилетов беспилотников зафиксировано в Казани, в том числе шесть атак пришлись на жилые дома.

Стало известно, сколько дронов атаковали Казань. Об этом сообщило РИА Новости.

Всего зафиксировано восемь прилетов. Один из дронов пытался атаковать промпредприятие, шесть беспилотников ударили по жилым домам. Один БПЛА сбит над рекой.

По информации агентства, погибших и пострадавших после атак БПЛА на Казань нет.

SHOT сообщил, что над Татарстаном ввели план «Ковер». Воздушное пространство над регионом закрыто до особого распоряжения. На данный момент задержали 23 рейса на прилет и вылет.

Напомним, в Казани в субботу, 21 декабря, БПЛА атаковали многоэтажки. Удары пришлись по домам Советского, Кировского и Приволжского районов. Начался пожар. Момент атаки БПЛА попал на видео.

Позже стало известно, какими дронами атаковали Казань. Минобороны прокомментировало атаку.