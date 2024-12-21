Минобороны: беспилотники ВСУ атаковали Казань в три волны с разных направлений

Три дрона ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ.

Беспилотники ВСУ атаковали Казань в три волны с разных направлений. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Как указано в посте, в субботу, 21 декабря, с 7:40 до 9:20 киевский режим атаковал беспилотниками самолетного типа объекты в Казани.

«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — уточнили в посте.

Ранее стало известно, что в Казани всего зафиксировали восемь прилетов. Один из дронов пытался атаковать промпредприятие, шесть беспилотников ударили по жилым домам. Один БПЛА сбит над рекой. Пострадавших нет.

SHOT сообщил, что ВСУ ударили по домам в Казани дронами «Лютый». Момент атаки попал на видео.