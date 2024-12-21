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В Казани БПЛА атаковали многоэтажки
Удары пришлись по домам Советского и Кировского районов, начался пожар.

В Казани в субботу, 21 декабря, БПЛА атаковали многоэтажки. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии города.

Как рассказали в администрации Казани, удары пришлись по домам Советского, Кировского и Приволжского районов. Начался пожар. Мэр Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.

На месте происшествия находятся экстренные службы.

Данных о пострадавших нет.

По данным SHOT, как минимум три дрона атаковали многоэтажки.

Минобороны сообщило в своем Telegram-канале, что около 07:50 дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Республики Татарстан.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Позже стало известно, какими дронами атаковали Казань. Также власти сообщили, сколько всего зафиксировали БПЛА над городом.

Минобороны прокомментировало атаку.