Новости Рязани за 2 декабря 2024 год

Жильцы многоэтажки в Рязани запустили салют во дворе и повредили автомобили

Инцидент произошел 27 ноября во дворе дома № 30 на улице Бирюзова.

Жильцы многоэтажки в Рязани запустили салют во дворе и повредили несколько припаркованных авто. Об этом житель того же дома написал в паблике «62, Московский: Канищево, Приокский, Семчино RZN» Инцидент произошел 27 ноября во дворе дома № 30 на улице Бирюзова. По словам очевидца, жильцы дома провожали гостей и решили запустить салют во дворе. Мужчина отметил, что фейерверк запускали с капота автомобиля, конструкция опрокинулась и начала стрелять по припаркованным машинам. Отмечается, что несколько автомобилей получили повреждения.

В рязанском перинатальном центре родился крошечный ребенок

Всего в ноябре в перинатальном центре родился 401 малыш: 199 мальчиков и 202 девочки.

В рязанском перинатальном центре родился крошечный ребенок. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения. Всего в ноябре в перинатальном центре родился 401 малыш: 199 мальчиков и 202 девочки. «Самая крохотная малышка родилась с весом 950 г. С самым большим весом родился мальчишка с весом 4710 г.», — отметили в посте.

В ЕС высказались об отправке войск на Украину

По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Итконен, страны — участницы Европейского союза пока не пришли к какому-либо решению в вопросе отправки войск на Украину.

В ЕС высказались об отправке войск на Украину. Об этом пишет ТАСС. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Итконен, страны — участницы Европейского союза пока не пришли к какому-либо решению в вопросе отправки войск на Украину. Она также отметила, что «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится».

В рязоблдуме поддержали законопроект о запрете зачислять детей мигрантов в школы без знания русского языка

Проект соответствующего федерального закона рассмотрели на заседании 2 декабря.

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали инициативу о запрете принимать в российские школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщила пресс-служба парламента. Проект соответствующего федерального закона рассмотрели на заседании 2 декабря. Согласно документу, дети иностранных граждан перед зачислением в школу должны будут пройти обязательное тестирование по русскому языку. Также предусмотрена проверка законности пребывания ребенка и его родителей на территории России. «Государственная Дума совместно с Правительством РФ подготовила целый пакет законопроектов, направленных на упорядочение миграционных процессов, в том числе касающихся уровня владения мигрантов русским языком. По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в российских школах из 18 миллионов обучающихся более 200 тысяч составляли дети иностранцев. В Рязанской области этот показатель превышает 1300 человек. Как сообщают учителя, зачастую у детей, не знающих языка, возникают трудности с освоением образовательной программы, сложности в общении со сверстниками и педагогами. Принятие законопроекта обеспечит реализацию государственных гарантий на качество образования, а также гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса», — отметил председатель облдумы Аркадий Фомин. Первое чтение проекта закона в Государственной Думе запланировано на 10 декабря.

Жители Кадома спасли птенца цапли от нападения собак

Птицу взял домой один из местных жителей. Он планирует выходить его до весны, затем отпустить на свободу.

Жители Кадома спасли птенца цапли от нападения собак. Об этом сообщает ИД «Пресса». Отмечается, что у птенца были повреждены крылья. Птицу взял домой один из местных жителей. Он планирует выходить его до весны, затем отпустить на свободу. «Сейчас птица ходит с мужчиной на рыбалку и с удовольствием лакомится рыбой», — заключили в публикации.

В Рязанской области запустили навигатор по программам отдыха на зимние каникулы

Все виды досуга представлены по категориям: культурный, расслабляющий, активный, познавательный.

В Рязанской области запустили навигатор по программам отдыха на зимние каникулы. Об этом сообщил зампред регионального правительства Артем Никитин. Все виды досуга представлены по категориям: культурный, расслабляющий, активный, познавательный. Там же собраны ответы на распространенные вопросы и рекомендации для тех, кто впервые собирается приехать в Рязанскую область. Навигатор можно открыть по ссылке. Фото с сайта «Туризм и отдых Рязанской области»

Семье погибшего на СВО бойца из Сасова передали Орден Мужества

Мужчина погиб 25 апреля 2024 года. Он был командиром отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.

Семье погибшего на СВО бойца из Сасова передали Орден Мужества. Об этом сообщает ИД «Пресса». 2 декабря семье погибшего во время спецоперации Максима Жукова передали Орден Мужества. Отмечается, что в 2009 году мужчина заключил контракт с ВС РФ и был в горячий точках ни один раз. Мужчина погиб 25 апреля 2024 года. Он был командиром отделения беспилотных летательных аппаратов коптерного типа.

Стало известно, кто погиб в ночной аварии в Рязанской области

Прощание с погибшей состоится 3 декабря в Никольском храме Касимова с 16:00 до 19:00. Отпевание состоится 4 декабря в 9:00.

В ДТП на рязанской трассе погибла 23-летняя девушка из Касимова. Об этом сообщает паблик «Типичный Касимов». Авария произошла в ночь на 2 декабря. 23-летняя Дарья Нестерова из Касимова за рулем «ВАЗ 2114» не справилась с управлением и столкнулась с фурой. Помимо девушки-водителя, в ДТП погиб ее 24-летний пассажир. Прощание с погибшей состоится 3 декабря в Никольском храме Касимова с 16:00 до 19:00. Отпевание состоится 4 декабря в 9:00.

Зеленский: Россия должна пойти на «три буквы»

Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Россия должна пойти на «три буквы». Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Его цитирует «Лента.ру». Во время встречи президенту Украины задали вопрос о мирных переговорах с РФ. «На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы», — ответил Зеленский. Ранее в Кремле высказались о возможных переговорах с Украиной.

Пользователи сообщили о сбое в приложении Telegram

Большинство жалоб поступает на работу мобильного приложения. У пользователей не грузятся медиа и не отправляются сообщения.

Пользователи сообщили о сбое в приложении Telegram. Об этом сообщает сайт Downdetector. Большинство жалоб поступает на работу мобильного приложения. У пользователей не грузятся медиа и не отправляются сообщения.

Многодетную мать-одиночку из Пронска после пожара переселили в квартиру с плесенью

Условия в новом жилье ужасные. В квартире вечная сырость, бегают тараканы, по стенам и потолкам расползается плесень и грибок, окна никогда не бывают сухими, из-за этого дети постоянно мерзнут.

Мать-одиночку четверых детей из Пронска, у которой сгорел дом в ноябре, переселили на два года в квартиру из маневренного фонда с плесенью, трухлявыми балконами и без бытовой техники. Об этом РЗН. Инфо сообщила пострадавшая женщина. Она описывает условия в новом жилье, как ужасные. По ее словам, в квартире вечная сырость, бегают тараканы, по стенам и потолкам расползается плесень и грибок, окна никогда не бывают сухими, из-за этого дети постоянно мерзнут. Прончанка боится, что в течение двух лет ситуация не улучшится. «Старшему несовершеннолетнему ребенку через два года будет восемнадцатый год. А дальше меня уже не будут признавать многодетной, отберут и то, что дали», — отметила женщина. После пожара, в котором сгорел дом многодетной семьи — у женщины четверо детей, трое из которых несовершеннолетние: 1,5 года, 11 и 15 лет — власти объявили сбор вещей и пообещали переселить ее в «хорошую», как утверждает жительница Пронска, квартиру. Деньги на помощь несли сотрудники администрации и других бюджетных учреждений. Согласия на сбор денег у многодетной матери не спрашивали — просто разметили информацию в СМИ. А о том, что купили власти на собранные средства, волонтеры рассказали женщине постфактум. «Когда я увидела условия в квартире, я пошла разговаривать в администрацию. Волонтер четко произнесла — собрали 188 тысяч рублей. Но в квартиру поставили непонятный холодильник, якобы новый, но на самом деле с трехлетним „пробегом“, двухъярусную кровать с самыми дешевыми якобы ортопедическими матрасами, стулья, кухонный гарнитур на четыре шкафчика, при этом смеситель я купила и установила сама, газовую плиту— только на эту „помощь“ есть чеки. Письменный стол купила школа, администрация к этому отношения не имеет. Нужен ли мне чайник и утюг, которые я уже к тому времени купила, меня никто не спрашивал. При этом, есть подозрение, что они их и не покупали, потому что чеков на эти товары нет. После моих возмущений, мне на руки дали чеки на купленные товары, но не на все. После под расписку отдали оставшиеся 25 тысяч. Учитывая все это, получается 127 тысяч рублей, на товары потратили 102, 25 мне отдали. Куда делись остальные деньги — неизвестно», — рассказала женщина. Она посетовала и на дорогостоящую установку розеток и линолеума. Как отметила многодетная мать, с полами, например, можно было справиться и своими силами. Также ей непонятно, почему работы оплачивались из ее кармана, но без ее спроса — жилье из маневренного фонда ремонтировать должны за счет администрации, считает женщина. Кроме того, она рассказала, что ее заставляют подписать документ о том, что через два года в квартире из маневренного фонда должны остаться кровать, стулья, кухня и даже ванная, которую женщина покупала за свой счет. В администрации Пронского района сообщили, что погорелица признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и внесена в дополнительный список — нуждающихся во внеочередном получении жилья. На запрос РЗН. Инфо администрация Пронского муниципального образования ответила, что условия в квартире с плесенью считают удовлетворительными. Они подчеркнули, что по решению представителей трудовых коллективов, которые несли деньги на помощь погорельцам, купили новую газовую плиту с газ-контролем, кухонный гарнитур, письменный стол, двухъярусную кровать с ортопедическими матрасами, стулья, чайник, гладильную доску и утюг. Кроме того, в жилом помещении установили розетки, автомат, разводки и выходы для подключения бытовой техники, частично заменили полы. Все чеки, как утверждают в администрации, передали пострадавшей. На одном из них разными ручками написано: «доставка 4800 + 2000 грузчики». При этом на доставку и установку ванной и другой мебели на четвертый этаж, которую женщина покупала сама, она потратила 1-2 тысячу рублей. Некоторые другие — нечитаемы, поэтому непонятно, что именно покупали на собранные деньги. Вопрос какую сумму собрали волонтеры для погорельцев, в администрации проигнорировали. «Написать и подписать на уже готовом чеке можно все, что угодно. Я в это не верю. Это просто смешно. Благодарю людей от всей души. Все очень помогли, несли и посуду и постельное белье. Но больше не переводите средства через администрацию. Если кто-то захочет помочь, переводите деньги на телефон сына: +7 (905) 187-92-26 », — заключила женщина. Напомним, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.

Бывший рязанский священник, принявший ислам, сгорел в танке на СВО

Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. На момент своей гибели он был участником специального добровольческого отряда «Ахмат».

Владимир Угрюмов, бывший служитель Серафимовского храма села Льгово, погиб в зоне боевых действий. Он сгорел в танке в августе 2024 года. Об этом стало известно РЗН. Инфо. Угрюмов на момент своей гибели был участником специального добровольческого отряда «Ахмат». Бывший клирик принял ислам и женился на мусульманке в Дагестане. В декабре 2023 года сообщалось о том, что Угрюмов поселился в Павловке Путянинского района в доме, который хотел купить несколько лет назад. Напомним, в мае 2021 года Владимира Угрюмова отстранили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово за самовольное оставление прихода.

Артемов назначил нового префекта Советского района Рязани

С 3 декабря префектом Советского района станет Сергей Васильев.

Артемов назначил нового префекта Советского района Рязани. Об этом он написал в своем Telegram-канале. С 3 декабря префектом Советского района станет Сергей Васильев. Он родился и вырос в Рязани. В 2005 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала-армии Маргелова, в 2009 году — РГУ имени Есенина. Служил в Вооруженных силах РФ, работал руководителем секретариата вице-губернатора Рязанской области. С 2020 года по 2022 возглавлял Рязанский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». «Советский район — центр города Рязани. В нем сосредоточены как исторические достопримечательности, так и обновленные общественные пространства, которые пользуются популярностью у рязанцев и гостей города. Желаю Сергею Геннадьевичу успехов в новом деле», — написал Артемов. Ранее должность префекта Советского района занимал Михаил Палачев.

Опубликован план администрации Трампа по урегулированию украинского конфликта

Данный план был составлен потенциальным спецпосланником по Украине Келлогом в апреле 2024 года.