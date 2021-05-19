Рязанского священника Владимира Угрюмова отстранили от службы за оставление прихода

Иерея освободили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово.

Рязанского священника Владимира Угрюмова отстранили от службы за оставление прихода. Указ опубликовали на сайте Рязанской епархии.

Иерея освободили от должности клирика храма Серафима Саровского села Льгово.

Согласно 15-му апостольскому правилу, которое запрещает каждому духовному лицу покидать свою церковь и переходить на церковную службу в другую епархию, Угрюмову запретили занимать должность священнослужителя без права преподания благословения и ношения наперсного креста за самовольное оставление прихода.

Указ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.