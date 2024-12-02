В полиции прокомментировали смертельную аварию в Клепиковском районе

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля погибли.

В полиции прокомментировали смертельную аварию в Клепиковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП случилось в понедельник, 2 декабря, на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе.

23-летняя жительница Касимова на «ВАЗ 2114» не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «ДАФ».

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля погибли.

Проводится проверка.