В полиции прокомментировали смертельную аварию в Клепиковском районе
В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля погибли.
В полиции прокомментировали смертельную аварию в Клепиковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
ДТП случилось в понедельник, 2 декабря, на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе.
23-летняя жительница Касимова на «ВАЗ 2114» не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем «ДАФ».
В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля погибли.
Проводится проверка.