В Кремле высказались о возможных переговорах с Украиной

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, она зависит от динамики действий ВС РФ на фронте.

В Кремле высказались о возможных переговорах с Украиной. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, она зависит от динамики действий ВС РФ на фронте.

«Дело в том, что динамика на фронтах понятна. Понятен процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского, она растет. Судя по информации и данным статистики, растет число людей, которые не принимают состояние войны. Меняются динамика и настроения в странах Европы», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, чтобы защитить интересы собственной безопасности.