В Кремле высказались о возможных переговорах с Украиной
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, она зависит от динамики действий ВС РФ на фронте.
В Кремле высказались о возможных переговорах с Украиной. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, она зависит от динамики действий ВС РФ на фронте.
«Дело в том, что динамика на фронтах понятна. Понятен процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского, она растет. Судя по информации и данным статистики, растет число людей, которые не принимают состояние войны. Меняются динамика и настроения в странах Европы», — заявил представитель Кремля.
Он отметил, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, чтобы защитить интересы собственной безопасности.