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Названа причина пожара в Пронске
По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.

Названа причина пожара в Пронске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации ведомства, причина пожара — аварийные явления в электропроводке. Возгорание ликвидировали.

Проводятся работы по разбору места пожара и проливки.

Напомним, пожар в Пронске произошел в четверг, 7 ноября. Сотрудники регионального ГУ МЧС не допустили перехода огня с горящего дома на соседний.