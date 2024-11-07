Названа причина пожара в Пронске

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.

Названа причина пожара в Пронске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительной информации ведомства, причина пожара — аварийные явления в электропроводке. Возгорание ликвидировали.

Проводятся работы по разбору места пожара и проливки.

Напомним, пожар в Пронске произошел в четверг, 7 ноября. Сотрудники регионального ГУ МЧС не допустили перехода огня с горящего дома на соседний.