В Пронске многодетная семья осталась без дома после пожара

Во время пожара мать с детьми успела выбежать на улицу.

В Пронске многодетная семья осталась без дома после пожара. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Пожар произошел в четверг, 7 ноября, на улице Нижне-Архангельской. Загорелась квартира в жилом доме. Одна часть здания пустовала, в другой — жила многодетная семья.

Отмечается, что во время пожара мать с тремя детьми (а всего детей в семье четверо) успела выбежать на улицу.

«У нас погас свет, сын-девятиклассник вышел на террасу посмотреть в чем дело. А там уже полыхали все электрощитки. Я успела отключить газ. Мы выбежали в тапочках, когда терраса уже была охвачена огнем. Сын пролез через окно, а я с другими сыновьями успела выбежать через дверь. Огонь распространился мгновенно», — рассказала женщина изданию.

На месте происшествия работали три пожарные машины. Дом сгорел.

Главы администрации Пронского района и Пронска Ольга Финякина и Виктор Радько встретились с семьей.

«Поможем, чем можем. Думаю, что в этой беде вас поддержат и земляки, и соседи, и родственники, мир не без добрых людей», — сказала Ольга Финякина.

Глава администрации Пронска предложил семье заселиться в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда.

«Продукты, детское питание и некоторые вещи вам привезут уже сегодня. В соцсетях мы объявим сбор вещей, мебели, продуктов, денежных средств. Через отдел соцзащиты вам выделят материальную помощь. Наедине с бедой вас не оставим», — сказала Финякина.

Напомним, пожар произошел в четверг, 7 ноября. Погибших и пострадавших нет.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.