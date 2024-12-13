Названа сумма взяток, полученных Николаем Любимовым

Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 млн руб.

Названа сумма взяток, полученных Николаем Любимовым. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Николаю Любимову инкриминируется получение взяток на общую сумму 250 млн руб.

«Из крупных активов, которые находятся в распоряжении обвиняемого, — только двухсотметровая квартира на Кутузовском проспекте Москвы. Следствие собирается наложить на нее арест для обеспечения выплаты штрафа, который может достичь суммы в полмиллиарда рублей», — отметили в сообщении.

Напомним, экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова отправили в СИЗО. Его обвиняют по делу о закупке медоборудования.

Показания дал бывший вице-губернатор региона Игорь Греков.

Стало известно, что защита Любимова просит изменить ему наказание на домашний арест.