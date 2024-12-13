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Защита Любимова просила для него домашний арест
Суд принял решение об аресте на два месяца.

Защита экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова просила для него домашний арест. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в качестве смягчающий обстоятельств приводились состояние здоровья подозреваемого, почетная грамота президента России и намерение сотрудничать со следствием.

Суд отказал в требовании, ссылаясь на тяжесть преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ, взятка в особо крупном размере, от восьми до 15 лет заключения), и вероятность, что Любимов может скрыться и использовать свои связи в органах госвласти для оказания давления на следствие и суд.

Напомним, экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова отправили в СИЗО. Его обвиняют по делу о закупке медоборудования.

Показания дал бывший вице-губернатор региона Игорь Греков.