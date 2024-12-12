СМИ: Любимова обвиняют по делу о закупке медоборудования

Напомним, в четверг, 12 ноября, стало известно о задержании Любимова. По версии следствия, экс-губернатор Рязанской области получил взятку в виде денег и имущества в особо крупном размере «за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

Экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова обвиняют по делу о закупке медоборудования, «но не только, есть и другие эпизоды». Об этом в четверг, 12 декабря, сообщило издание «Вид Сбоку».

Как указано в публикации, подозреваемым Любимов был как минимум недели три назад.

Отметим, под арестом по делу о закупке медоборудования находятся бывший вице-губернатор Игорь Греков и бывшая замминистра здравоохранения области Ирина Петина.

Напомним, в четверг, 12 ноября, стало известно о задержании Любимова. По версии следствия, экс-губернатор Рязанской области получил взятку в виде денег и имущества в особо крупном размере «за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

В среду, 11 декабря, Николай Любимов сложил полномочия сенатора Совфеда.