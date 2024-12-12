Экс-губернатора Рязанской области Любимова отправили в СИЗО

В суде агентству рассказали, что Любимов получил взятку «за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

Суд отправил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщило РИА Новости в четверг, 12 декабря.

В суде агентству рассказали, что Любимов получил взятку «за общее покровительство и попустительство по службе в период руководства регионом».

По данным Telegram-канала «Рязинформбюро», соответствующие показания на бывшего главу региона дал экс-вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Ранее стало известно, что Николай Любимов сложил полномочия сенатора Совфеда.