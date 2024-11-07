Новости Рязани за 7 ноября 2024 год

В Рязани осудят участницу ОПГ за сбыт наркотиков

По версии следствия, в период с февраля по август 2024 года обвиняемая распространяла наркотики на территории города. Ее преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества массой 200,2 г.

В Рязани осудят участницу ОПГ за сбыт наркотиков. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, в период с февраля по август 2024 года обвиняемая была участником организованной преступной группы и распространяла наркотики на территории города. Ее задержали сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяли запрещенные вещества массой 200,2 г. Кроме того, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли пять тайников-«закладок» с наркотиками общей массой 9,95 г., ранее сделанные обвиняемой по указанию неустановленных участников ОПГ для сбыта. Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет в составе организованной группы. Как указано в публикации, женщину заключили под стражу. Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.

Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его [Трампа — прим.ред.] с избранием на пост президента США», — сказал Путин.

В четверг, 7 ноября, президент России Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Об этом сообщило РИА Новости. Путин также отметил, что слова Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания. «То, что было сказано [Трампом. — прим. ред.] о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум», — сказал президент России. Справка: Международный дискуссионный клуб «Валдай» — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.

В Рязани открылась Школа креативных индустрий

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в торжественном открытии центра «Школа креативных индустрий», созданного при поддержке Министерства культуры России. Он расположен в здании библиотеки имени Горького на улице Грибоедова.

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в торжественном открытии центра «Школа креативных индустрий», созданного при поддержке Министерства культуры России. Он расположен в здании библиотеки имени Горького на улице Грибоедова, сообщила пресс-служба облправительства. В церемонии приняли участие Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева (по видеоконференцсвязи), зампред правительства региона Артем Никитин, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, руководители профильных областных министерств и ведомств, администрации Рязани и городской Думы, регионального отделения Движения Первых, Школы креативных индустрий, школьники. Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула, что школы креативных индустрий являются уникальными площадками, где дети получают возможность обучаться в высокотехнологичных студиях, реализовывать свой творческий потенциал в различных направлениях креативных индустрий. С созданием такого центра в Рязанской области юные жители региона смогут успешно развиваться и практиковать самые современные подходы. Она также отметила, что спрос и интерес к творческим профессиям среди молодого поколения растет. Губернатор Павел Малков поблагодарил Министерство культуры России за помощь в создании первой в регионе Школы креативных индустрий. На реализацию проекта Рязанская область получила федеральную поддержку, войдя в число 25 субъектов страны, которым в этом году выделены субсидии. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Придумано в России» национального проекта «Культура». "Президент уделяет особое внимание развитию креативной экономики, креативных индустрий. Работа таких центров на это тоже направлена. Убежден, здесь всегда будет много желающих заниматься. Это дополнительное образование для школьников по широкому кругу направлений. Сделаем все, чтобы это замечательное место развивалось и дальше, такие планы уже есть. Будем расширять образовательное пространство, наполнять дополнительными активностями", — сказал Павел Малков. Школа креативных индустрий — образовательный центр, где учащиеся 5-11 классов будут на бесплатной основе изучать программы дополнительного образования в сфере креативных индустрий. Обучение организовано по таким направлениям, как звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D графика, цифровые технологии VR/AR. Его продолжительность составит два года. Как указано в публикации, работа центра способствует развитию творческого потенциала школьников и их профориентации, получению навыков работы с профессиональным оборудованием и программным обеспечением. Рязанская область стала вторым в стране регионом, где Школа креативных индустрий открылась на базе библиотеки.

В Пронске многодетная семья осталась без дома после пожара

Во время пожара мать с детьми успела выбежать на улицу.

В Пронске многодетная семья осталась без дома после пожара. Об этом сообщил ИД «Пресса». Пожар произошел в четверг, 7 ноября, на улице Нижне-Архангельской. Загорелась квартира в жилом доме. Одна часть здания пустовала, в другой — жила многодетная семья. Отмечается, что во время пожара мать с тремя детьми успела выбежать на улицу. «У нас погас свет, сын-девятиклассник вышел на террасу посмотреть в чем дело. А там уже полыхали все электрощитки. Я успела отключить газ. Мы выбежали в тапочках, когда терраса уже была охвачена огнем. Сын пролез через окно, а я с другими сыновьями успела выбежать через дверь. Огонь распространился мгновенно», — рассказала женщина изданию. На месте происшествия работали три пожарные машины. Дом сгорел. Главы администрации Пронского района и Пронска Ольга Финякина и Виктор Радько встретились с семьей. «Поможем, чем можем. Думаю, что в этой беде вас поддержат и земляки, и соседи, и родственники, мир не без добрых людей», — сказала Финякина. Глава администрации Пронска предложил семье заселиться в однокомнатную квартиру маневренного жилого фонда. Финякина сообщила, что продукты, детское питание и некоторые вещи им привезут. В соцсетях объявят сбор мебели, продуктов, денежных средств, вещей. Также Финякина заявила, что семье отдел соцзащиты выделит материальную помощь. Напомним, пожар произошел в четверг, 7 ноября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.

Рязанцев предупредили о грозах

Грозы ожидаются ночью 7 ноября и 8 ноября.

В Рязанскую область могут прийти грозы. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил «Meteo Channel». Telegram-канал показал анимацию молниевого потенциала с 21:00 7 ноября до 09:00 8 ноября в ЦФО. По этой модели грозы цепляют Вологодскую, Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую и Рязанскую области.

В Рязанском районе «сдуло» остановку

По словам автора поста, павильон был плохо закреплен. Из-за сильного ветра он перевернулся и сломался.

Около поселка Александрово Рязанского района из-за «сильного ветра» рухнула остановка. Об этом сообщили в четверг, 7 ноября, в Telegram-канале «Типичная Рязань». По словам автора поста, павильон был плохо закреплен. Отмечается, что из-за сильного ветра он перевернулся и сломался. «Это просто чудо, что никто не погиб», — написали в посте. Отмечается, что инцидент произошел больше недели назад. Однако новый остановочный павильон до сих пор не установили. Фото: Telegram-канал «Типичная Рязань»

Павел Малков: нужны меры по улучшению работы в следующий пожароопасный сезон

Губернатор Павел Малков провел рабочее совещание, на котором обсудил результаты работы в период пожароопасного сезона 2024 года и приоритетные задачи на 2025 год.

Губернатор Павел Малков провел рабочее совещание, на котором обсудил результаты работы в период пожароопасного сезона 2024 года и приоритетные задачи на 2025 год. Совещание организовали по поручению главы региона, которое он дал на предыдущем заседании облправительства. В работе приняли участие заместители председателя правительства Александр Шаститко и Павел Супрун, министр природопользования региона Александр Новиков, министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, заместитель министра территориальной политики Елена Матюхина, начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области Алексей Жуков, руководители ГБУ РО «Пожлес», Окского государственного природного биосферного заповедника, Национального парка «Мещерский», главы администраций ряда муниципальных образований. Во время совещания представили статистику по возгораниям, зафиксированным в пожароопасный сезон. Он завершился 18 октября. Подробно обсуждались вопросы качества мониторинга обстановки и межведомственного взаимодействия при тушении ландшафтных пожаров, технической готовности противопожарной службы, мероприятия противопожарного обустройства лесов, территорий муниципалитетов, принятые меры профилактического характера. «Подготовка к пожароопасному сезону 2025 года уже началась. Сейчас надо проанализировать, на что необходимо обратить внимание, что улучшить, в том числе в деятельности профильных служб. Важно понимать, какие есть риски и как их предотвратить, чтобы в следующем сезоне обеспечить достойный уровень работы», — заявил Павел Малков. Губернатор отметил, что необходимо определить дополнительные меры, которые позволят улучшить работу в следующий пожароопасный сезон. Павел Малков поручил разработать рекомендации для муниципалитетов, включающие предложения, рассмотренные во время совещания. Они, в частности, касались проведения разъяснительных мероприятий среди арендаторов лесных участков и земель сельхозназначения по вопросам соблюдения правил их использования. Кроме того, была отмечена необходимость усиления противопожарной пропаганды среди населения, проведения в муниципалитетах и в лесах внеплановых патрулей и проверок с целью выявления нарушителей требований пожарной безопасности. Речь шла о дальнейшем укреплении материально-технической базы Пожлеса и своевременной готовности населенных пунктов. Губернатор также одобрил предложение МЧС о формировании перечня территорий населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, и в соответствии с этим скорректировать планы по предупреждению и ликвидации возможных пожаров, надзорных мероприятий.

Зампред рязанского правительства Артем Никитин представил отчет о результатах работы и приоритетных задачах курируемых ведомств

В четверг, 7 ноября, зампред правительства региона Артем Никитин выступил с публичным докладом об основных результатах и планах работы министерств и ведомств, которые курирует.

В четверг, 7 ноября, зампред правительства региона Артем Никитин выступил с публичным докладом об основных результатах и планах работы министерств и ведомств, которые курирует. Речь шла о работе по повышению инвестиционной и туристической привлекательности, развитии отраслей культуры и спорта, цифровизации в регионе, деятельности учреждений ЗАГС, а также реализации профильных нацпроектов. Мероприятие состоялось на площадке индустриального парка «Рязанский», который является флагманом инвестиционной деятельности в регионе и показал большую востребованность у инвесторов. «Индустриальный парк „Рязанский“ стал образцом для тиражирования успеха», — подчеркнул зампред правительства. По его словам, в настоящее время проводится работа по созданию нового индустриального парка вблизи автотрассы М5. Проект уже получил одобрение Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Минэкономразвития России утвердил три якорных инвестиционных проекта: производственно-логистический центр по выпуску рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, производство канализационных и водопроводных труб, предприятие по выпуску кормов для животных. В целом Артем Никитин отметил, что по темпам роста объема инвестиций Рязанская область демонстрирует хорошую динамику. Регион находится в пятерке лидеров в этом направлении, являясь одним из самых быстрорастущих субъектов страны. Как сказал Артем Никитин, этого удалось достичь благодаря снижению бюрократии, совершенствованию системы индивидуального сопровождения инвесторов, оперативному техприсоединению к сетям, упрощению процедуры получения кредитных ресурсов. В настоящее время в разной степени готовности более 100 инвестпроектов с общим объемов инвестирования 300 миллиардов рублей. Говоря о реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», Артем Никитин отметил, что на данный момент физкультурой и спортом систематически занимается 54,8% граждан от общей численности населения региона. К концу этого года показатель составит 55%. Активно создается инфраструктура. В частности, по словам зампреда правительства, возведен крытый футбольный манеж в Рязани, в населенных пунктах шести муниципальных образований созданы спортплощадки малых форм, а в Рязани и в поселке Шилово — две «умные» спортивные площадки. Кроме того, реконструирован легкоатлетический манеж «Юность», заменено искусственное покрытие футбольного поля стадиона спортшколы «Олимпиец», построен ФОК открытого типа в селе Успенское Скопинского района и другое. «Все открытые и отремонтированные объекты активно используются людьми. Например, на обновленном стадионе спортшколы „Олимпиец“ провели фестиваль „ЦСКА — Все сюда!“. Получился отличный праздник футбола и не только. Юные футболисты играли отборочные матчи за право обучаться в Академии ЦСКА. В том числе отбор прошли и наши ребята. В этом году впервые провели общерегиональный фестиваль ГТО. Благодарю Губернатора за эту инициативу. Свыше 50 тысяч жителей региона откликнулись на призыв сдать нормативы. Практику фестиваля будем непременно продолжать», — сказал Артем Никитин. По словам зампреда правительства, в числе приоритетных планов на перспективу — строительство 50-ти метрового плавательного бассейна в Рязани, физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами в р.п. Ухолово и р.п. Сапожок и с. Захарово, крытого катка с искусственным льдом в с. Вослебово Скопинского района. Также во время доклада зампред правительства региона подробно проинформировал о развитии цифровизации и учреждений культуры, повышении туристической привлекательности региона, совершенствовании работы органов ЗАГС. Помимо этого, Артем Никитин на вопросы из зала и соцсетей.

Путин обвинил НАТО в начале конфликта на Украине

По словам Путина, страны НАТО «вынудили Россию и добились, чего хотели с началом конфликта на Украине».

Президент России Владимир Путин обвинил НАТО в начале конфликта на Украине. Его слова передало РИА Новости в четверг, 7 ноября. По словам Путина, страны НАТО «вынудили Россию и добились, чего хотели с началом конфликта на Украине». Фото: скриншот из видео РИА Новости

В «Единой России» обсудили перезагрузку системы работы с институтом сторонников

«Единая Россия» перезагружает работу института сторонников партии. На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Врио-секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара подчеркнул, что институт сторонников принципиально важен для партии. «Сегодня [согласно Уставу партии — прим. ред.] все, кто хотят вступить в „Единую Россию“, должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать „на земле“, — сказал он. Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников „Единой России“. Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе — на законодательном уровне. „Единая Россия“ — самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всем, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное — когда инициативы идут „с земли“, в том числе, от сторонников, — поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», — подчеркнул Владимир Якушев. Еще один приоритет для «Единой России» и ее институтов — развитие экономики страны. «Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», — отметил врио секретаря Генсовета партии. Владимир Якушев также подчеркнул, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах. Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам. Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины». «Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме», — уточнил Владимир Якушев. Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет. «Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», — подчеркнул Владимир Якушев. Кроме того, он напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии. «Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», — сказал Владимир Якушев.

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

В городе Шебекино БПЛА атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги бригада скорой доставит в больницу. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены.

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В городе Шебекино БПЛА атаковал многоквартирный дом. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочными ранениями шеи и ноги доставят в больницу. В доме в двух квартирах повреждены остекление, внутренняя отделка и стены. Кроме того, после еще трех атак с помощью дронов и одного боеприпаса выбиты окна в квартире многоквартирного дома, повреждена легковушка. Гладков добавил, что FPV-дрон нанес удар по селу Репяховка Краснояружского района. Повреждена линия электропередачи. Без света остались жители сел Вязовое, Репяховка, Графовка, Надежевка и хутор Ново-Репяховка. Электричество восстановят. Как уточнил Гладков, информация о последствиях атак уточняется. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

А что в кино? «Любовь Советского Союза», «В баню!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. «Любовь Советского Союза» — историческая драма о поколении тридцатых, на чью долю выпало недолгое счастье и великое испытание. Роли в фильме исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Алена Бабенко, Игорь Петренко и другие. «Поймай собаку, если сможешь» — новогодняя семейная комедия режиссера Анны Курбатовой. Главные роли в фильме сыграли Глюк’Ozа, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев и Полина Айнутдинова. «В баню!» — комедия, главный герой которой, Иван, попадает на чемпионат России по банному спорту. Главные роли в фильме сыграли Михаил Тройник, Федор Лавров, Юлия Александрова и Юрий Ицков. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Названа причина пожара в Пронске

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причина пожара — аварийные явления в электропроводке.

Названа причина пожара в Пронске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. По предварительной информации ведомства, причина пожара — аварийные явления в электропроводке. Возгорание ликвидировали. Проводятся работы по разбору места пожара и проливки. Напомним, пожар в Пронске произошел в четверг, 7 ноября. Сотрудники регионального ГУ МЧС не допустили перехода огня с горящего дома на соседний.

В Рязанской области полицейские применили табельное оружие при задержании

В дежурную часть ОМВД России по Спасскому району обратились жители и рассказали, что в поселке Брыкин Бор водитель совершил ДТП и скрылся. На место происшествия отправили экипаж ДПС.