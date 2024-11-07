В Пронске пожарные не допустили перехода огня с горящего дома на соседний

Жилой дом горел на площади 60 квадратных метров.

В Пронске пожарные не допустили перехода огня с горящего дома на соседний. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар случился 7 ноября на улице Нижняя Архангельская в Пронске. Жилой дом горел на площади 60 квадратных метров. В тушении участвовали 3 единицы техники и 14 человек.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уточняются.

Ранее появилось видео с места.