Поймай собаку, если сможешь

Папа десятилетней Луши, писатель-неудачник Борис Колечкин, работает продавцом-консультантом у Лушиной мамы Алины. Когда-то та предпочла его Сергею Амиантову, от которого сейчас зависит судьба ее бизнеса. Алина, Луша и Борис по приглашению Амиантова едут к нему на новогодний карнавал. Там между мужчинами начинается поединок. Луша как может помогает отцу. Колечкиным невдомек, что в недоеденном хот-доге, которым бездомный пес Карузо угостил их собаку Кристи, было спрятано похищенное кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Похитители бесценного кольца устраивают в отсутствие хозяев дома у Колечкиных охоту на Кристи. Им противостоит влюбленный в Кристи Карузо, которого приютила семья.
- Режиссёр
- Анна Курбатова
- Актёры
- Полина Айнутдинова, Наталья Чистякова-Ионова, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова, Элла Зверева, Алексей Ведерников, Анастасия Мельникова, Мария Мельникова, Андрей Полищук, Елена Симонова, Игорь Устинович
- Премьера
-
2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение, Комедия