Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
Сбт, 09
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.50 / 97.47 07/11 15:00
Нал. EUR 104.80 / 105.57 07/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
Вчера 16:02
3 281
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
18 007
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
20 552
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
24 015
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Поймай собаку, если сможешь

Папа десятилетней Луши, писатель-неудачник Борис Колечкин, работает продавцом-консультантом у Лушиной мамы Алины. Когда-то та предпочла его Сергею Амиантову, от которого сейчас зависит судьба ее бизнеса. Алина, Луша и Борис по приглашению Амиантова едут к нему на новогодний карнавал. Там между мужчинами начинается поединок. Луша как может помогает отцу. Колечкиным невдомек, что в недоеденном хот-доге, которым бездомный пес Карузо угостил их собаку Кристи, было спрятано похищенное кольцо древнеегипетской царицы Нефертити. Похитители бесценного кольца устраивают в отсутствие хозяев дома у Колечкиных охоту на Кристи. Им противостоит влюбленный в Кристи Карузо, которого приютила семья.

Режиссёр
Анна Курбатова
Актёры
Полина Айнутдинова, Наталья Чистякова-Ионова, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев, Мария Столярова, Элла Зверева, Алексей Ведерников, Анастасия Мельникова, Мария Мельникова, Андрей Полищук, Елена Симонова, Игорь Устинович
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Комедия

Еще в кино

Кино
Субстанция
Кино
Последний богатырь. Наследие
Кино
Федя. Народный футболист
Кино
Анора
Кино
Огниво
Кино
Лес чудес
Кино
Ужасающий-3
Кино
Ходячий замок
Кино
Конформист
Кино
Оглянись
Кино
Возвращение попугая Кеши
Кино
Диплодочек и волшебные миры