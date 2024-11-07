Жизнь прораба Ивана Плотникова давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим. Когда жизнь меняет курс, иди в баню!
- Режиссёр
- Данил Иванов
- Актёры
- Михаил Тройник, Юлия Александрова, Федор Лавров, Юрий Ицков, Артем Кисаков, Егор Бакулин, Вадим Бадмацыренов, Рафаэль Хисматулин, Тимур Ахмедов, Ранис Ахметгареев, Владимир Вержбицкий, Людмила Григораш, Павел Волков, Надежда Пигина
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия