Жизнь прораба Ивана Плотникова давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим. Когда жизнь меняет курс, иди в баню!