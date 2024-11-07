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В баню!

Жизнь прораба Ивана Плотникова давно летит под откос из-за его привычки все терпеть. Но попав на чемпионат России по бане, он понимает, что это не проклятье, а редкий талант. Теперь ему предстоит раскрыть свою суперспособность, чтобы наконец-то поверить в себя, воодушевить своих близких и побороться за солидный денежный приз, который ему так необходим. Когда жизнь меняет курс, иди в баню!

Режиссёр
Данил Иванов
Актёры
Михаил Тройник, Юлия Александрова, Федор Лавров, Юрий Ицков, Артем Кисаков, Егор Бакулин, Вадим Бадмацыренов, Рафаэль Хисматулин, Тимур Ахмедов, Ранис Ахметгареев, Владимир Вержбицкий, Людмила Григораш, Павел Волков, Надежда Пигина
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия

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