Любовь Советского Союза

Фильм о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса Гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятная любовь, открывающая им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.
- Режиссёр
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев
- Актёры
- Ангелина Стречина, Кирилл Кузнецов, Роман Васильев, Федор Федотов, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Елена Муравьева, Александр Взметнев, Александр Устюгов, Софья Эрнст, Агриппина Стеклова, Екатерина Стеблина, Антон Момот, Максим Керин, Янина Соколовская, Сергей Тишин, Юрий Уткин, Александр Синюков, Денис Нурулин
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Исторический фильм, Мелодрама