Для правительства Рязанской области закупят еще четыре «Москвича»

Начальная цена тендера на госзакупках — девять миллионов 914 тысяч 666 рублей.

Для правительства Рязанской области закупят еще четыре «Москвича». Начальная цена тендера на госзакупках — девять миллионов 914 тысяч 666 рублей.

Как указано в документах, автомобили должны быть черного цвета, иметь климат- и круиз-контроль, мультимедийную систему с дисплеем и систему кругового обзора. Кроме того, предусмотрен бесключевой доступ. Машины — «Москивич-6» или эквивалент. Транспорт должен быть новым.

Заказчик — управление делами правительства Рязанской области.

С августа 2023 года это шестая закупка легковых автомобилей для правительства. В 2023 году тендеры были на закупку седанов и кроссоверов.

Осенью 2023 года Владимир Путин поручил правительству принять меры по пересадке чиновников на отечественные автомобили.

После в 2024 году правительство объявляло три тендера на закупку «Москвичей-6». В общей сложности заказали 29 автомобилей. Вместе с этой закупкой чиновники потратили на машины 71 миллион 188 тысяч 832 рубля за 2024 год.

Фото с официального сайта «Москвич»