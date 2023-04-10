Рязанское правительство закупит четыре легковых автомобиля за 19 миллионов рублей

Рязанское правительство закупит четыре легковых автомобиля за 19 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Транспортно-хозяйственный комплекс правительства Рязанской области выделил 19 млн 215 тысяч рублей: на кроссовер — 6 млн 690 тысяч рублей, на один седан — 3,9 млн рублей и еще на два седана — 4,3 млн рублей.

Поставщик должен доставить один полноприводный семиместный кроссовер и три моноприводных пятиместных седана. Все машины будут оснащены системами круиз- и климат-контроль, системой ГЛОНАСС, датчиками парковки, системами курсовой устойчивости и подогревом сидений и руля.