Рязанское правительство закупит еще восемь автомобилей Москвич на 19,8 миллиона

Согласно документам, обивка салона машины — натуральная кожа. У автомобилей должны быть боковые зеркала заднего вида с подогревом, датчики парковки, климат и круиз контроль, мультимедийная система с дисплеем. Предусмотрен подогрев передних сидений.

Рязанское правительство закупит еще восемь автомобилей «Москвич-6». Начальная цена тендера на сайте госзакупок 19 миллионов 816 тысяч 333 рубля.

Так же как и в прошлые две закупки, автомобили должны быть черными.

Согласно документам, обивка салона машины — натуральная кожа. У автомобилей должны быть боковые зеркала заднего вида с подогревом, датчики парковки, климат и круиз контроль, мультимедийная система с дисплеем. Предусмотрен подогрев передних сидений.

Поставят автомобили в течение трех рабочих дней с момента заключения контракта.

Ранее правительство объявляло тендеры на поставку восьми «Москвичей», а в 2023 году закупили девять машин. Общая сумма денег, потраченных на поставку 25 автомобилей — 61 миллион 274 тысячи 166 рублей.