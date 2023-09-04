Путин поручил правительству принять меры по пересадке чиновников на отечественные автомобили

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству принять меры, направленные на пересадку чиновников на отечественные автомобили. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству РФ принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — указано в документе.

Отмечается, что в последний раз чиновникам пытались запретить пользоваться иномарками в служебных целях 26 лет назад.